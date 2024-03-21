В SalamPay зависли ₽18 млн из-за отзыва лицензии QIWI Банка

В платежном сервисе для трудовых мигрантов SalamPay застряли переводы клиентов на ₽18 млн из-за отзыва лицензии у QIWI Банка, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.

Это затронуло 600 пользователей, в числе которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Компания возместит клиентам все средства из несостоявшихся переводов за счет собственного резервного фонда, который был предусмотрен на «непредвиденные жизненные ситуации». По словам представителя, SalamPay не намерен взыскивать эти деньги с QIWI Банка.

«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии <...> Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — сказал генеральный директор и основатель компании Тимур Манташев.

SalamPay — российский сервис, предоставляющий финансовые услуги для трудовых мигрантов, находящихся в России. Он включен в перечень поставщиков платежных приложений российского Центробанка. QIWI Банк был одним из провайдеров переводов в страны СНГ.

Группа QIWI в конце января 2023 года завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов).

21 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. Свое решение регулятор объяснил тем, что QIWI Банк нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а также проводил высокорисковые операции, в том числе переводил средства криптообменникам, а его действия по открытию QIWI-кошельков создавали «значительные риски для граждан».

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ЦБ заверил, что вкладчики QIWI Банка смогут вернуть доверенные ему средства в размере не более ₽1,4 млн на человека. Агентство по страхованию вкладов оценило их общий объем в ₽4,6 млрд.

4 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица QIWI банка подало иск к его собственникам — АО «Киви», оспорив сделку по продаже российских активов. Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 5 апреля из-за неоплаченной госпошлины. 14 марта Банк России подал иск к АО «Киви банк».