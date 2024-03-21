В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Об этом сообщил Минсельхоз Литвы, который выступил инициатором обращения.
Главы министерств также попросили ЕК обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории Евросоюза. Они считают необходимым «прекратить любую торговую деятельности, которая могла бы укрепить способность России и поддерживающей ее Белоруссии продолжать конфликт на Украине, тем более, что часть российского импорта может включать украденное зерно с Украины».
«Кроме того, российский импорт оказывает давление на внутренний рынок ЕС и напрямую конкурирует с продукцией фермеров ЕС», — говорится в обращении к ЕК.
По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн т российского зерна на €437,5 млн.
Ранее с предложением запретить импорт зерна из России и Белоруссии выступил глава Минсельхоза Чехии Марек Выборни. Он подчеркнул, что в Чехии было собрано в этом году 8 млн т зерна, из них 5 млн т пошло на потребление, а 3 млн т должно отправится на экспорт.
Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на этой неделе в Европейском совете. Польская радиостанция RMF FM со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что о полном эмбарго речи не идет, поскольку Брюссель выступает против него из-за роста цен и негативных последствий такого решения для глобального Юга.
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