Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией

Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял решение расторгнуть соглашение с Россией от 1995 года о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, говорится на сайте парламента.

«Обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается», — говорится в публикации.

Пока продолжается вооруженный конфликт на Украине, Эстония будет продолжать усилия по изоляции России на международной арене и поддержанию двусторонних отношений с ней на необходимом минимальном уровне, добавили в парламенте.

Тем не менее, денонсация договора о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией и по уголовным делам. В этом вопросе по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.

Договор действовал до 18 марта 2025 года, он предусматривает взаимное признание судебных решений и сотрудничество в уголовных делах.

19 марта дипломата из российского посольства в Таллине объявили персоной нон грата, его решили выслать из Эстонии.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

В МИД страны вызвали российского поверенного в делах посольства России. В ведомстве заявили: «Эстония не намерена терпеть действия России против нашей независимости». Там призвали также прекратить «гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики».

12 марта в России главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса объявили в розыск. В отношении него возбудили дело об уничтожении или повреждении памятников советским воинам.

В феврале эстонский премьер Кая Каллас сообщила о пресечении «гибридной операции российских спецслужб» и задержании десяти человек. 13 февраля МВД России объявило ее в розыск по уголовной статье. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «это только начало».