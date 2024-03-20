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Военная операция на Украине ,  
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Раненного при обстреле Белгородской области подростка перевезли в Москву

Раненного при обстреле Белгородской области подростка перевезли в клинику Москвы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Подростка, которому при обстреле Белгородской области оторвало часть руки, вывезли в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

14-летнего школьника ранили 19 марта во время атаки ВСУ на поселок городского типа Разумное. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика произошла частичная ампутация руки, он также получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги.

На следующий день пострадавшего доставили в Москву. В Минздраве рассказали, что врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

«Подросток госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии. В результате обстрела он получил минно-взрывное ранение с размозжением левой кисти руки и поверхностные раны спины и грудной клетки», — уточнили в ведомстве.

Школьнику сделали перевязку, обработали раны и наложили асептические повязки. В ближайшее время его обследуют, 21 марта планируется провести операцию.

Также специалисты РДКБ проконсультировали двоих детей, которые также были ранены при обстреле Белгородской области 19 марта.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

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При обстреле 19 марта ранения также получила мать пострадавшего подростка. Гладков сообщил, что у нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей.

В марте неоднократно происходили обстрелы, атаки беспилотников и ракет на Белгородскую область. 20 марта во время обстрела со стороны Украины белгородского города Грайворон погибли двое мужчин. Власти Белгорода сообщили, что за последние полторы недели в городе было повреждено более 900 квартир и частных домов.

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Теги
Белгородская область подростки Минздрав Москва госпитализация обстрел пострадавшие
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