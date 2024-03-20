В Грайвороне при обстреле погибли два человека

Погибшие — двое мужчин — во время прилета снаряда были на улице. Еще два человека пострадали. На одном из социальных объектов поврежден пищеблок, под завалами может находиться женщина. Грайворон с утра под массированным обстрелом

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В городе Грайвороне в Белгородской области двое мужчин погибли во время обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Населенный пункт находится менее чем в 10 км от границы с Украиной.

Губернатор рассказал, что Грайворонский округ (включает сам город и 12 сельских поселений) с раннего утра находится под массированным обстрелом. Помимо погибших, в Грайвороне есть двое раненых.

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«У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Бригадами скорой они доставляются в медицинские учреждения города Белгорода», — сообщил Гладков.

По его словам, в Грайвороне сильно поврежден пищеблок социального объекта, под завалами может находиться сотрудница учреждения, ее ищут.

Кроме того, сообщил Гладков, в городе повреждены более десятка частных домов, два из них разрушены наполовину. Также повреждены два автомобиля.

Губернатор добавил, что при обстрелах получили ущерб дома и автомобили в селах Головчино (находится примерно в 20 км от границы) и Козинка (расположено у самой границы).

20 марта Минобороны заявило о полной зачистке Козинки от украинских диверсантов, которые пытались проникнуть через границу в течение примерно недели. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что за восемь суток Киев «на направлении действий группировок прикрытия госграницы» потерял более 3,5 тыс. человек, «из них 790 — безвозвратные потери». Были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.