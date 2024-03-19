Гладков: подростку оторвало руку во время обстрела Белгородской области

В Белгородской области подростку оторвало часть руки во время обстрела

Фото: Никита Попов / РБК

Школьнику из Белгородской области оторвало часть руки во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Осколок ракеты попал в дом, где живет подросток.

«У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности», — говорится в сообщении.

Мама молодого человека получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей.

Всего в результате атаки на поселок городского типа Разумное пострадали три человека. Осколочные ранения получила женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

В текущем месяце обстрелы, атаки беспилотников и ракет на Белгородскую область происходили неоднократно. 19 марта в городе и районе также объявили ракетную опасность, предупреждение о тревоге действовало 20 минут.

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над территорией региона. В ведомстве также рассказали о перехвате силами ПВО девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.