Старовойт сообщил о ночном обстреле курского села Гуево
В ночь на 20 марта под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, никто не пострадал. Повреждения получили три дома — там выбиты окна, разрушены постройки и заборы, а также линия электропередачи, рассказал глава региона. Он добавил, что специалисты проводят восстановительные работы.
Село Гуево расположено в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. Его население не превышает 1 тыс. человек.
Оно регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. В частности, 4 марта значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, никто не пострадал.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.
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