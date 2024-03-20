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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о ночном обстреле курского села Гуево

Губернатор Старовойт: ночью ВСУ обстреляли курское село Гуево
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В ночь на 20 марта под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, никто не пострадал. Повреждения получили три дома — там выбиты окна, разрушены постройки и заборы, а также линия электропередачи, рассказал глава региона. Он добавил, что специалисты проводят восстановительные работы.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Село Гуево расположено в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. Его население не превышает 1 тыс. человек.

Оно регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. В частности, 4 марта значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, никто не пострадал.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.

Старовойт сообщил о ночном обстреле курского села Гуево
Старовойт сообщил о ночном обстреле курского села Гуево

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Курская область Роман Старовойт обстрел
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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