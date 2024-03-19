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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сработали системы ПВО

Старовойт: над Курской областью сработали системы ПВО
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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В небе над Курской областью работают системы ПВО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Он призвал население сохранять спокойствие.

Корреспондент РБК сообщил, что в городе были слышны пять взрывов.

В 22:15 в регионе был объявлен режим ракетной опасности. Власти призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В случае нахождения на улице необходимо зайти в ближайшее здание.

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Фото:John Moore / Getty Images

Над Курской областью сработали системы ПВО
Над Курской областью сработали системы ПВО

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Теги
Курская область ПВО обстрел Военная операция на Украине Роман Старовойт
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