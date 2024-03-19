Над Курской областью сработали системы ПВО

Фото: Минобороны России

В небе над Курской областью работают системы ПВО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Он призвал население сохранять спокойствие.

Корреспондент РБК сообщил, что в городе были слышны пять взрывов.

В 22:15 в регионе был объявлен режим ракетной опасности. Власти призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В случае нахождения на улице необходимо зайти в ближайшее здание.