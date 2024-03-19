Над Курской областью сработали системы ПВО
В небе над Курской областью работают системы ПВО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Он призвал население сохранять спокойствие.
Корреспондент РБК сообщил, что в городе были слышны пять взрывов.
В 22:15 в регионе был объявлен режим ракетной опасности. Власти призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В случае нахождения на улице необходимо зайти в ближайшее здание.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые