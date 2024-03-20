В Курске восстановили электроснабжение

В Курске восстановлено электроснабжение, сообщил губернатор Старовойт. Перебои наблюдались после работы ПВО над городом на фоне действия сигнала ракетной опасности.

В Курске после обстрела вновь появилось электроснабжение, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Электроснабжение в Курске полностью восстановлено», — написал губернатор, поблагодарив ремонтные бригады за оперативность.

Ранее Старовойт написал, что обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города после работы средств ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены несколько крыш. Губернатор также отметил, что в случая объявления и продолжения действия после 8 утра ракетной опасности школы и детские сады Курска не откроются.

В 22:15 в Курской области был запущен сигнал ракетной опасности. Губернатор писал, что в регионе работают системы ПВО. Ракетную опасность отменили в 23:24.

После этого Старовойт заявил о временных перебоях в электроснабжении в областной столице. Аварийное отключение электричества произошло на подстанции «Высокая». Частично отсутствовала электроэнергия на улицах Ленина, К. Зеленко, М. Горького, Можаевской, Радищева, Перекальского, проспекте Победы и в других районах города.

Позже Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией Курской области управляемой ракеты С-200.

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Курская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам дронов после начала военной операции на Украине. Атаки ВСУ стали интенсивнее в марте.