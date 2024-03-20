В Теткино при обстреле попали в промышленное предприятие

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины несколько раз за утро обстреляли поселок Теткино Глушковского района, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

По его словам, были прилеты в районе промышленного предприятия. В поселке находится сахарный завод, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». «Информация о повреждениях домовладений уточняется», — добавил Старовойт.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от государственной границы.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.

Вечером 19 марта в регионе включили сигнал ракетной опасности, он продлился с 22:15 до 22:34 мск. Корреспондент РБК сообщил о пяти взрывах в Курске. В центре города и окрестностях после работы средств ПВО упали обломки украинской ракеты С-200. Кроме того, ночью ВСУ обстреляли село Гуево — повреждения получили линия электропередачи и три домовладения.