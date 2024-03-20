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Военная операция на Украине ,  
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Ле Пен заявила об отсутствии жизненных интересов Франции на Украине

Ле Пен: жизненные интересы Франции не зависят от ситуации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images)

У Франции нет жизненных интересов на Украине, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности», — сказала она в эфире France Inter (цитата по ТАСС).

По ее словам, Украина «не может одержать победу без НАТО», а участие альянса в конфликте не нужно.

Ле Пен отметила, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона сделаны в политических целях. «Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать», — отметила она.

Кремль усомнился в ошибке перевода слов Макрона о войсках на Украине
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

В феврале 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. После этого ряд стран НАТО заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину.

При обсуждении темы на саммите европейских лидеров произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», заявила эстонский премьер Кая Каллас. По ее словам, «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Кремль усомнился в двусмысленном переводе слов Макрона. Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, неоднократно предупреждали российские власти.

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Теги
Франция Украина Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен
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