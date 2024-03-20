Ле Пен заявила об отсутствии жизненных интересов Франции на Украине
У Франции нет жизненных интересов на Украине, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности», — сказала она в эфире France Inter (цитата по ТАСС).
По ее словам, Украина «не может одержать победу без НАТО», а участие альянса в конфликте не нужно.
Ле Пен отметила, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона сделаны в политических целях. «Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать», — отметила она.
В феврале 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. После этого ряд стран НАТО заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину.
При обсуждении темы на саммите европейских лидеров произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», заявила эстонский премьер Кая Каллас. По ее словам, «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Кремль усомнился в двусмысленном переводе слов Макрона. Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, неоднократно предупреждали российские власти.
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