Песков не стал комментировать соглашение США и Турции о вторичных санкциях

Кремль не стал давать оценку соглашению США и Турции о вторичных санкциях

Фото: Олег Яковлев / РБК

Кремль считает соглашение о вторичных санкциях частью отношений США и Турции, Москва стремится развивать собственные отношения с Анкарой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать сообщение издания Hürriyet о новой схеме соблюдения санкций в отношении России, которую ввел Вашингтон в экономических отношениях с Анкарой.

«Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал он.

Hürriyet сообщила, что Турция и США договорились о новой схеме применения вторичных американских санкций. Схема предполагает контроль Штатов за соблюдением ограничений в отношении России.

Вашингтон будет уведомлять Анкару о тех компаниях, которые в будущем могут попасть под рестрикции из-за сотрудничества с российским бизнесом. США запросят дополнительную информацию по таким организациям, Турция обязана будет провести расследование. В соответствии с полученными сведениями стороны будут принимать меры.