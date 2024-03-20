Кремль не стал давать оценку соглашению США и Турции о вторичных санкциях
Кремль считает соглашение о вторичных санкциях частью отношений США и Турции, Москва стремится развивать собственные отношения с Анкарой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Пескова попросили прокомментировать сообщение издания Hürriyet о новой схеме соблюдения санкций в отношении России, которую ввел Вашингтон в экономических отношениях с Анкарой.
«Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал он.
Hürriyet сообщила, что Турция и США договорились о новой схеме применения вторичных американских санкций. Схема предполагает контроль Штатов за соблюдением ограничений в отношении России.
Вашингтон будет уведомлять Анкару о тех компаниях, которые в будущем могут попасть под рестрикции из-за сотрудничества с российским бизнесом. США запросят дополнительную информацию по таким организациям, Турция обязана будет провести расследование. В соответствии с полученными сведениями стороны будут принимать меры.
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