 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области с начала дня сбили 18 беспилотников

Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Два дрона уничтожили около 19:30 мск. Подробностей Минобороны не привело.

Этой 17-й и 18-й беспилотники, сбитые в Белгородской области с начала дня. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 мск — четыре дрона, через полчаса — семь. Еще по одному дрону уничтожили в 17:10 и 18:30 мск.

При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Кроме того, около 8:00 мск над Белгородской областью российские ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и три снаряда РСЗО «Ураган». Минобороны также доложило об уничтожении в районе Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и районе в 18:52 мск. Вскоре ее отменили.

В Белгородской области с начала дня сбили 18 беспилотников
В Белгородской области с начала дня сбили 18 беспилотников

Читайте на РБК Pro
«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам
Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone
Ревность и обиды: как сохранить отношения с друзьями, которые переехали
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
Материалы по теме
В Белгородской области с начала дня сбили 16-й дрон
Политика
Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день
Политика
Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Омбудсмен Украины назвал неприемлемыми задержания военнообязанных Политика, 21:58
Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика Политика, 21:49
Выборы президента России. Главное Политика, 21:45
Гладков сообщил о восьми пострадавших в ходе воздушной атаки Политика, 21:37
В ЦИК назвали предварительную явку на президентских выборах Политика, 21:25
На электронном голосовании в Москве Путин набрал 89% голосов Политика, 21:24
Как прошли президентские выборы в России Политика, 21:24
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Явка избирателей на выборах президента. Карта Политика, 21:23
В Одесской области заявили об активном строительстве укреплений Политика, 21:20
«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии Спорт, 21:16
Путин после обработки 40% протоколов набрал 87,5% голосов Политика, 21:12
В Белгородской области с начала дня сбили 18 беспилотников Политика, 21:05
Экзитполы показали победу Путина с 87% голосов Политика, 21:04
Худший клуб чемпионата Испании одержал первую победу в сезоне Спорт, 20:59