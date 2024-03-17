В Белгородской области с начала дня сбили 18 беспилотников

Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Два дрона уничтожили около 19:30 мск. Подробностей Минобороны не привело.

Этой 17-й и 18-й беспилотники, сбитые в Белгородской области с начала дня. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 мск — четыре дрона, через полчаса — семь. Еще по одному дрону уничтожили в 17:10 и 18:30 мск.

Кроме того, около 8:00 мск над Белгородской областью российские ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и три снаряда РСЗО «Ураган». Минобороны также доложило об уничтожении в районе Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и районе в 18:52 мск. Вскоре ее отменили.