Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников
За ночь российские средства ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью и четыре над Саратовской, сообщило Министерство обороны.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин ранее ночью заявил, что дроны были сбиты над городом Энгельсом. Пострадавших и разрушений нет.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о сбитом беспилотнике ночью не сообщал. До полуночи в райцентре и окрестностях был запущен сигнал ракетной опасности, силы ПВО сбили 11 воздушных целей.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые