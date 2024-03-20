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Военная операция на Украине ,  
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Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников

Минобороны: пять беспилотников сбили над Саратовской и Белгородской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь российские средства ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью и четыре над Саратовской, сообщило Министерство обороны.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин ранее ночью заявил, что дроны были сбиты над городом Энгельсом. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о сбитом беспилотнике ночью не сообщал. До полуночи в райцентре и окрестностях был запущен сигнал ракетной опасности, силы ПВО сбили 11 воздушных целей.

Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников
Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников

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Белгородская область Саратовская область беспилотники
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