Минобороны: пять беспилотников сбили над Саратовской и Белгородской областями

Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников

За ночь российские средства ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью и четыре над Саратовской, сообщило Министерство обороны.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин ранее ночью заявил, что дроны были сбиты над городом Энгельсом. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о сбитом беспилотнике ночью не сообщал. До полуночи в райцентре и окрестностях был запущен сигнал ракетной опасности, силы ПВО сбили 11 воздушных целей.