Над Белгородской областью сбили 9 снарядов Vampire и 3 снаряда «Ураган»

Около 8:00 мск над Белгородской областью сбили 12 снарядов, сообщаетМинобороны.

Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три — РСЗО «Ураган», заявило ведомство.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После сообщения Минобороны ее отменили. Ночью, по данным оборонного ведомства, в Белгородской области также сбили три беспилотника.

Белгородская область регулярно подвергается атакам, в последнее время они участились. Накануне, 16 марта, в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность, вечером Минобороны отчиталось о 15 сбитых снарядах РСЗО RM-70 Vampire.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что обломки упали на территорию промышленного предприятия, там произошел пожар. Один сотрудник получил баротравму (повреждение внутренних органов, например, барабанной перепонки; может быть вызвано взрывной волной), его госпитализировали. Еще один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывной волной повреждена теплица.