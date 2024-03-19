Канада выделит около $30 млн на снаряды для Украины

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Канада выделит более 40 млн канадских долларов ($29,4 млн) на инициативу Чехии, направленную на закупку 800 тыс. боеприпасов у третьих стран для Украины, сообщил министр обороны Билл Блэр, передает CTV News.

«Украина очень ясно дала нам понять, что сейчас она остро нуждается в артиллерийских боеприпасах, и этот дефицит ощущается на поле боя», — сказал Блэр.

Обязательство помочь в покупке снарядов было частью оборонного соглашения, которое Канада подписала в феврале с Чехией, но Оттава тогда не раскрыла, сколько денег она потратит.

Кроме боеприпасов, Оттава еще направит 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) на приборы ночного видения, добавил глава Минобороны.

Украина к началу 2024 года столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, Киев называл эту проблему среди причин, по которым ВСУ пришлось отступить из Авдеевки. Bloomberg сообщал, что Украине требуется получать не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

В феврале Чехия пообещала найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм) в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. В начале марта чешские власти сообщили, что им удалось найти средства на первую партию снарядов. Эти боеприпасы должны попасть на Украину в июне. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чешских чиновников писала, что среди поставщиков снарядов для Киева есть и действующие союзники России.

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Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта и не окажут влияния на его исход.