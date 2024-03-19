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Военная операция на Украине ,  
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В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди

При обстреле зоопарка в Белгородской области погибла ручная кенгуру
Сюжет
Военная операция на Украине

Гранди
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Гранди
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Гранди
(Фото: belzoo31 / VK)
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK
Фото: belzoo31 / VK

При обстреле Белгорода погибла жившая в городском зоопарке ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, сообщила пресс-служба зоопарка на странице во «ВКонтакте».

«От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице», — говорится в сообщении.

Кенгуру переехала в белгородский зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. В 2022 году она впервые принесла потомство.

«Кстати, сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления. <...> Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

В Белгородской области подростку оторвало часть руки во время обстрела
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Белгородская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

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Последние недели эти атаки участились. За сутки 19 марта российские военные сбили над территорией региона один беспилотник и девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В поселке Разумное Белгородского района в результате воздушной атаки ВСУ пострадали четыре человека, в том числе подростки 14 и 15 лет.

В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди
В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди

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Теги
Белгородская область Белгород животные кенгуру обстрел новости зоопарк
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