В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди

Гранди (Фото: belzoo31 / VK) Фото: belzoo31 / VK Фото: belzoo31 / VK Фото: belzoo31 / VK Фото: belzoo31 / VK Фото: belzoo31 / VK

При обстреле Белгорода погибла жившая в городском зоопарке ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, сообщила пресс-служба зоопарка на странице во «ВКонтакте».

«От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице», — говорится в сообщении.

Кенгуру переехала в белгородский зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года. В 2022 году она впервые принесла потомство.

«Кстати, сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления. <...> Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Белгородская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Последние недели эти атаки участились. За сутки 19 марта российские военные сбили над территорией региона один беспилотник и девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В поселке Разумное Белгородского района в результате воздушной атаки ВСУ пострадали четыре человека, в том числе подростки 14 и 15 лет.