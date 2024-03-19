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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Белгородской областью система ПВО перехватила второй за день беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

БПЛА уничтожили около 8:45 утра.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. В ночь на 19 марта Минобороны заявило об уничтожении дрона над территорией региона, беспилотник также сбили над Воронежской областью.

Вечером 18 марта над Белгородом и районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу сбили восемь воздушных целей. Никто из жителей не пострадал. 17 марта в регионе сбили 18 беспилотников за 24 часа.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

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Теги
Военная операция на Украине Белгородская область Минобороны
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