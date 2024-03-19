Минобороны: над Белгородской областью уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire

Над Белгородской областью уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire

Попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 10:30 мск, заявило Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков утром предупреждал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Силы ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 10:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков около 10:30 мск предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Приблизительно через 20 минут он объявил об отбое.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении над Белгородской областью 11 снарядов реактивных систем залпового огня, выпущенных со стороны Украины, — восьми из РСЗО Vampire, двух из РСЗО «Ольха» и одного из РСЗО «Град». Все были перехвачены с 11:30 до 11:45 мск.

Утром того же дня военное ведомство отчиталось о перехвате десяти снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.