Над Белгородской областью уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire
Силы ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 10:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков около 10:30 мск предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Приблизительно через 20 минут он объявил об отбое.
Накануне Минобороны сообщало об уничтожении над Белгородской областью 11 снарядов реактивных систем залпового огня, выпущенных со стороны Украины, — восьми из РСЗО Vampire, двух из РСЗО «Ольха» и одного из РСЗО «Град». Все были перехвачены с 11:30 до 11:45 мск.
Утром того же дня военное ведомство отчиталось о перехвате десяти снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.
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