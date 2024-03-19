Количество раненых при обстреле Белгородского района достигло четырех
Число пострадавших в результате обстрела Белгородского района выросло до четырех человек, ранения получил еще один подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу», — говорится в сообщении.
Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших. Одному из них, 14-летнему подростку, оторвало часть руки. Осколок попал в дом, где живет школьник. Мама молодого человека получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Также осколочные ранения получила женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.
В поселке Разумное получили повреждения 13 частных жилых домов, десять квартир в многоэтажных домах, здания школы и детского сада и 19 автомобилей.
В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном доме.
Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Украины.
18 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу, никто из жителей не пострадал.
В результате падения обломков были повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения и поврежден легковой автомобиль.
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