 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Количество раненых при обстреле Белгородского района достигло четырех

Гладков: четыре человека пострадали в результате обстрела Белгородского района
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия обстрела поселка Разумное
Последствия обстрела поселка Разумное (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Число пострадавших в результате обстрела Белгородского района выросло до четырех человек, ранения получил еще один подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших. Одному из них, 14-летнему подростку, оторвало часть руки. Осколок попал в дом, где живет школьник. Мама молодого человека получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Также осколочные ранения получила женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

В поселке Разумное получили повреждения 13 частных жилых домов, десять квартир в многоэтажных домах, здания школы и детского сада и 19 автомобилей.

В селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном доме.

В Белгородской области подростку оторвало часть руки во время обстрела
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Украины.

Читайте на РБК Pro
Как провести адаптацию, чтобы сотрудник не уволился в первые месяцы
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал
Скажи «poop»: какой путь прошло человечество, чтобы получить ChatGPT
Лекарства от ожирения на $1 трлн: кто будет лидером рынка — The Economist

18 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу, никто из жителей не пострадал.

В результате падения обломков были повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения и поврежден легковой автомобиль.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области подростку оторвало часть руки во время обстрела
Общество
Три человека пострадали при воздушной атаке в Белгородской области
Политика
Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Путин заявил о провале попыток прорыва российской границы диверсантами Политика, 15:19
Блокчейн биржи Coinbase выиграл от обновления Ethereum. Почему так Крипто, 15:13
Смывшую котенка в унитаз женщину оштрафовали на ₽7 тыс. Общество, 15:13
Большунов связал с болезнью первое в сезоне поражение в личной гонке Спорт, 15:13
Захарова назвала хамством призыв МОК отказаться от Игр дружбы Спорт, 15:12
Как компании делают офисы удобными для работы и жизни Тренды, 15:07
В ООН не исключили совершение Израилем военных преступлений в Газе Политика, 15:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Дума расширила перечень преступлений, исключающих контракт с Минобороны Политика, 15:03
Госдума приняла закон о налоговых льготах для ИИС-3 Инвестиции, 15:02
Путин поручил ФСБ наращивать боевые возможности пограничников Политика, 14:59
Как провести адаптацию, чтобы сотрудник не уволился в первые месяцы Pro, 14:58
В Калининградской области произошел пожар на траулере Общество, 14:57
Президенты Египта и Ирана поздравили Путина с переизбранием Политика, 14:56
Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг Общество, 14:51