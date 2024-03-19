Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с «убедительной победой» и всех россиян с «историческими выборами» президента.
«Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Путин, по словам Кадырова, отметил, «что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом».
Путин набрал 98,99% на выборах в Чеченской Республике. В голосовании в Чечне приняли участие 792 823 избирателя, из них за Путина проголосовали 784 840 человек.
Его также поздравили с победой на выборах иностранные лидеры и российские политики. Другие кандидаты на пост президента признали победу действующего президента.
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