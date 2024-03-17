Медведев поздравил Путина с победой на выборах

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил действующего российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

«Поздравляю В.В.Путина с блестящей победой на выборах Президента России!» — написал Медведев в своем телеграм-канале. Официальные результаты выборов президента России еще не объявлены.

По итогам обработки 41,27% протоколов Путин лидирует с 87,5%. Второе место занимает депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов (4,03%). Далее идут первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков (3,99%) и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,08%).

По результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Калининграда Путин занимает первое место с 87,4% голосов. На втором месте — Даванков с 6,28%. Третье и четвертое место заняли Слуцкий (3,76%) и Харитонов (2,56%).

Даванков назвал «несомненной» победу Путина на выборах. Харитонов заявил, что россияне на выборах «показали, как можно сплотиться всей страной». «Мы отработали честно и добросовестно нашу программу в ходе выборов», — сказал он.

Предварительная общая федеральная явка на выборах президента составила рекордные 74,22%. Явка избирателей, зарегистрированных на ДЭГ, составила 94%. Это также рекордный показатель за все время использования системы дистанционного голосования.

Владимир Путин занимает должность президента России с 2018 года. Он также побеждал на выборах главы государства в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 год президентом России был Дмитрий Медведев.