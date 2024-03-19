Президенты Египта и Ирана поздравили Путина с переизбранием
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Ирана Эбрахим Раиси поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.
«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил свои искренние поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый срок и заявил, что это отражает доверие со стороны российского народа», — сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
Президент Ирана поздравил Путина во время их телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля. Раиси выразил уверенность, что дружественные отношения стран продолжат динамично развиваться на благо народов России и Ирана. Они также обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных совместных инвестиционных проектов.
«При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Главы государств условились дальше координировать действия России и Ирана на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.
В январе Путин по видеосвязи принял участие в запуске строительства четвертого энергоблока на египетской АЭС «Эль-Дабаа».
В начале декабря 2023 года президент Ирана посетил Россию и провел переговоры с Путиным. В июле 2022 года российский президент заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, с точки зрения товарооборота страны отмечают рекордные показатели.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?