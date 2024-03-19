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Выборы президента России ,  
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Президенты Египта и Ирана поздравили Путина с переизбранием

Президенты Египта и Ирана поздравили Путина с переизбранием на пост президента
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Ирана Эбрахим Раиси поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил свои искренние поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый срок и заявил, что это отражает доверие со стороны российского народа», — сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Президент Ирана поздравил Путина во время их телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля. Раиси выразил уверенность, что дружественные отношения стран продолжат динамично развиваться на благо народов России и Ирана. Они также обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных совместных инвестиционных проектов.

«При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Главы государств условились дальше координировать действия России и Ирана на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.

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В январе Путин по видеосвязи принял участие в запуске строительства четвертого энергоблока на египетской АЭС «Эль-Дабаа».

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В начале декабря 2023 года президент Ирана посетил Россию и провел переговоры с Путиным. В июле 2022 года российский президент заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, с точки зрения товарооборота страны отмечают рекордные показатели.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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