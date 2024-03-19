Путин поручил ФСБ наращивать боевые возможности пограничников
Боевые возможности пограничников должны наращиваться, особенно в Черноморском регионе, заявил Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Президент добавил, что это касается, прежде всего, Черного моря.
12 марта украинские диверсанты попытались перейти границу в Белгородской и Курской областях. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что прорыва не было, шел «стрелковый бой». В течение нескольких дней в этих регионах было несколько попыток прорыва со стороны Украины.
С начала военной операции на Украине черноморское побережье России, в частности Крым, не раз подвергалось атакам с использованием дронов или безэкипажных катеров.
Так, 9 феврая безэкипажный катер ВМС Украины был обнаружен в юго-западной части акватории Черного моря и был уничтожен патрульным катером Черноморского флота. 4 января силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем.
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