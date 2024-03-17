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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу поручил Черноморскому флоту тренировать отражение атак дронов

Шойгу поручил Черноморскому флоту ежедневно тренировать отражение атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Шойгу поручил ежедневно проводить тренировки по отражению атак, в том числе с использованием дронов, с личным составом Черноморского флота. Также он поставил задачу повысить «живучесть» кораблей и защиту инфраструктуры

Шойгу поручил Черноморскому флоту тренировать отражение атак дронов
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Министр обороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота повышать «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры, а также ежедневно проводить тренировки по отражению атак.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — заявил министр на совещании с командованием флота в рамка рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Также он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

С начала военной операции на Украине черноморское побережье России, в частности Крым, не раз подвергалось атакам с использованием дронов или безэкипажных катеров. В конце декабря прошлого года Черноморский флот провел учения по отражению таких атак в Севастополе.

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Сергей Шойгу Черноморский флот тренировка дроны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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