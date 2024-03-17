Шойгу поручил Черноморскому флоту тренировать отражение атак дронов

Шойгу поручил ежедневно проводить тренировки по отражению атак, в том числе с использованием дронов, с личным составом Черноморского флота. Также он поставил задачу повысить «живучесть» кораблей и защиту инфраструктуры

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Министр обороны Сергей Шойгу поручил командованию Черноморского флота повышать «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры, а также ежедневно проводить тренировки по отражению атак.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — заявил министр на совещании с командованием флота в рамка рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Также он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников.

С начала военной операции на Украине черноморское побережье России, в частности Крым, не раз подвергалось атакам с использованием дронов или безэкипажных катеров. В конце декабря прошлого года Черноморский флот провел учения по отражению таких атак в Севастополе.