В Черном море уничтожили шедший в сторону Крыма дрон ВСУ

Безэкипажный катер ВМС Украины был обнаружен около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря и был уничтожен патрульным катером Черноморского флота

В акватории Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, морской беспилотник украинских ВМС был обнаружен около 20:30 мск в юго-западной части акватории.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских катеров-дронов в Черном море. Последний раз ведомство сообщало об этом 30 декабря. Тогда следовавший в сторону Крыма безэкипажный катер был ликвидирован в северо-западной части акватории. В то же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отразили попытку атаки надводного беспилотника, он был уничтожен в 3 км от Севастопольской бухты.

В октябре три украинских морских беспилотника были обнаружены в северной части Черного моря. По району обнаружения было нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами, заявляли в министерстве. Развожаев тогда писал в телеграм-канале, что Черноморский флот отражает возможную атаку «подводных диверсионных сил и средств противника» на внешнем рейде.