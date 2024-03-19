При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке
При обстреле со стороны Украины пострадал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, сообщает правительство Луганской народной республики в телеграм-канале.
«В результате ракетного удара ВСУ в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска повреждены шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах», — говорится в сообщении.
Спасательная операция продолжается, под завалами здания находится один человек.
Предыдущая крупная атака на Лисичанск произошла в начале февраля 2024 года. Тогда под обстрел попала пекарня, в результате погибли 28 человек, в том числе ребенок. По зданию нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В Кремле удар по Лисичанску назвали террористическим актом. Атаку на мирных граждан также осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал обстрелы гражданских лиц в зоне конфликта неприемлемыми и призвал прекратить атаки.
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