Правительство ЛНР: под обстрел ВСУ попал жилой 9-этажный дом в Лисичанске

При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке

Фото: government_lnr / Telegram

При обстреле со стороны Украины пострадал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, сообщает правительство Луганской народной республики в телеграм-канале.

«В результате ракетного удара ВСУ в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска повреждены шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах», — говорится в сообщении.

Спасательная операция продолжается, под завалами здания находится один человек.

Предыдущая крупная атака на Лисичанск произошла в начале февраля 2024 года. Тогда под обстрел попала пекарня, в результате погибли 28 человек, в том числе ребенок. По зданию нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Кремле удар по Лисичанску назвали террористическим актом. Атаку на мирных граждан также осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал обстрелы гражданских лиц в зоне конфликта неприемлемыми и призвал прекратить атаки.