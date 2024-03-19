Reuters назвал страну первого после переизбрания визита Путина

Reuters: первый после переизбрания визит Путин совершит в Китай в мае 2024 года

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин совершит поездку в Китай в мае 2024 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

О возможности визита российского президента в КНР заявил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили еще четыре собеседника агентства.

Визит Путина в Китай может стать его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента страны.

Последняя поездка Путина в Китай состоялась осенью 2023 года. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента в Пекин во время своего визита в Москву в марте 2023 года. В рамках посещения КНР президент России выступил на форуме «Один пояс, один путь».

Путин во время поездки отметил, что Москва и Пекин стремятся к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что его страна выступает «против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей». Китайский лидер также заявил, что поддерживает народ России на пути национального возрождения.