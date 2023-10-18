Си Цзиньпин заявил о поддержке России на пути национального возрождения

Си Цзиньпин (Фото: Suo Takekuma / Reuters)

Китай поддерживает российский народ в том, что он самостоятельно идет по пути национального возрождения. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал он.

До начала переговоров Си Цзиньпин заявил, что Китай не участвует в «идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии». По его словам, страна выступает «против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей».

Разговор Путина и Си Цзиньпина состоялся на полях форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине 17–18 октября. На встрече помимо двусторонних отношений стороны обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне конфликта Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Темой трехчасовых переговоров также стали торговые отношения Москвы и Пекина. В частности, Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на их развитие, и спрогнозировал рост товарооборота между двумя странами до $200 млрд. Глава государства отметил, что Москва занимает второе, после США, место среди нерегиональных торговых партнеров Китая.