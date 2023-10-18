Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

Путин и Си Цзиньпин заявили о стремлении к равноправию в мире

Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС). Он отметил, что страны должны уважать права каждого государства на собственную модель развития.

Глава Китая Си Цзиньпин добавил, что его страна не участвует в «идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии». По словам Си, Китай выступает «против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей».

С 17 по 18 октября в Пекине проходит форум «Один пояс, один путь». Си Цзиньпин пригласил на него Путина, он согласился. По мнению Путина, проект «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран.

22 сентября зампредседателя главы Китая Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, призвал международное сообщество бойкотировать односторонние санкции, которые, по его словам, «серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях». Пекин неоднократно выступал против односторонних санкций, в том числе против Москвы.