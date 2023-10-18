 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин и Си Цзиньпин заявили о стремлении к равноправию в мире

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС). Он отметил, что страны должны уважать права каждого государства на собственную модель развития.

Глава Китая Си Цзиньпин добавил, что его страна не участвует в «идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии». По словам Си, Китай выступает «против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей».

С 17 по 18 октября в Пекине проходит форум «Один пояс, один путь». Си Цзиньпин пригласил на него Путина, он согласился. По мнению Путина, проект «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран.

22 сентября зампредседателя главы Китая Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, призвал международное сообщество бойкотировать односторонние санкции, которые, по его словам, «серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях». Пекин неоднократно выступал против односторонних санкций, в том числе против Москвы.

Теги
Персоны
Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Материалы по теме
Орбан назвал не обнадеживающим ответ Путина о прекращении огня на Украине
Политика
Премьер Таиланда пригласил Путина посетить королевство
Политика
Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать во Вьетнам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Инвесторы попросили ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам Финансы, 07:18
В Стамбуле протестующие у консульства Израиля атаковали McDonald's Политика, 07:05
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов за ночь Политика, 06:37
Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Ливан Политика, 06:30
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 06:22
Путин и Си Цзиньпин заявили о стремлении к равноправию в мире Политика, 06:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Белом доме назвали дальность ракет ATACMS, переданных Украине Политика, 05:51
Байден «как друг» задаст Нетаньяху ряд жестких вопросов Политика, 05:35
Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь» в Пекине Политика, 05:28
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Военные Израиля попали под обстрел на границе с Ливаном Политика, 05:12
ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания Финансы, 05:08
Над Белгородской областью сбили 6 беспилотников самолетного типа Политика, 04:55