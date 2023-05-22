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Суд в Гагаузии начнет рассматривать итоги выборов главы автономии

Почему власти Молдавии ожидают, что выборы, где победила кандидат от оппозиции, будут отменены
Апелляционная палата в Гагаузии рассмотрит итоги выборов главы автономии
Власти в Кишиневе настаивают на отмене выборов в Гагаузии, победу на которых одержала пророссийский кандидат. Но решение зависит не от них — его принимает Апелляционная палата столицы автономии Комрата
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Предвыборный плакат, Гагаузия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Что происходило в Комрате

В понедельник, 22 мая, Апелляционная палата города Комрата, гагаузской столицы, начнет изучение результатов выборов главы автономии. На изучение документов отводится десять дней. Согласно кодексу о выборах Гагаузии, именно Апелляционная палата (суд) Комрата объявляет выборы состоявшимися и называет их победителя. После этого на заседании Народного собрания Гагаузии избранный глава автономии принимает присягу и вступает в должность.

Во втором туре выборов главы (башкана) автономии, который прошел 14 мая, победила дебютировавшая на политической сцене Евгения Гуцул, кандидат от оппозиционной партии «Шор» беглого молдавского олигарха Илана Шора. Она набрала 52,34% голосов (27,3 тыс.). Ее соперник, независимый кандидат Григорий Узун, которого активно поддерживала другая оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном, получил 47,66% (24,9 тыс.). Узун сразу признал поражение. Народное собрание Гагаузии утвердило результаты выборов на экстренном заседании 16 мая.

Причиной его созыва стало то, что в ситуацию вмешались центральные власти. 16 мая республиканская ЦИК инициировала расследования в отношении всех восьми кандидатов на пост башкана, их проверяют на законность финансирования их кампаний. Затем стало известно об обысках в гагаузском Центризбиркоме, его членам вручили повестки на допрос. В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии это объяснили расследованием уголовных дел о подкупе избирателей.

Поздно вечером 16 мая Гуцул сообщила, что представители НЦБК забрали из Апелляционной палаты и ЦИК Гагаузии выборную документацию, в том числе бюллетени и списки избирателей. В НЦБК это объяснили подозрениями, что среди голосовавших были либо те, кто во время выборов находился за пределами страны, либо умершие граждане. Ящики с бюллетенями вскрыли в присутствии членов гагаузской ЦИК 19 мая. «После вскрытия ящиков правоохранители сделают копии списков избирателей, а оригиналы вернут в суд Комрата», — сообщили в НЦБК (цитата по NewsMaker).

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживали 134 тыс. человек. Большинство из них (83,8%) — гагаузы, тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Следом по численности идут болгары (4,9%), молдаване (4,7%), русские (3,2%) и украинцы (2,5%). 80% населения называют своим родным языком гагаузский, 9,9% считают родным русский, 3,7% — молдавский (в 2023 году власти Молдавии переименовали его в румынский).

Как складываются отношения автономии и Кишинева

Когда стало известно, что НЦБК изымает документы, у здания ЦИК автономии в Комрате собрались протестующие. В этой акции также участвовали Гуцул и два других кандидата — Виктор Петров и Николай Дудогло. С критикой в адрес Кишинева выступили действующий башкан Ирина Влах и Народное собрание. «Они считают, что могут быть и судьями, и прокурорами, и следствием. Они считают себя выше закона. Решая свои текущие политические задачи, они топчут закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» и подрывают доверие жителей автономии к молдавским властям», — написала Влах в соцсетях (цитата по Gagauzinfo).

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Руководство автономии потребовало «незамедлительно разблокировать деятельность» местных ЦИК и суда.

Обоих кандидатов, участвовавших во втором туре, в СМИ называют пророссийскими, поскольку они выступают за укрепление отношений Гагаузии с Москвой. Свою позицию Гуцул изложила журналистам 15 мая: она, в частности, сообщила, что планирует открыть в Москве представительство Гагаузии и начать переговоры о разблокировке сельскохозяйственного экспорта в Россию.

Предположения, что итоги выборов башкана могут с подачи правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) признать недействительными, звучали еще до второго тура — об этом говорили представители обоих вышедших в него кандидатов. НЦБК тогда сообщил, что партию «Шор» подозревают в подкупе избирателей, в офисах движения прошли обыски, были задержаны активисты и руководители предвыборного штаба. Евгения Гуцул назвала это злоупотреблением и беззаконием Кишинева. Пророссийский экс-президент Молдавии Игорь Додон также утверждал, что власти не заинтересованы в том, чтобы выборы в Гагаузии состоялись.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что первый тур выборов в автономии, состоявшийся 30 апреля, прошел при многочисленных нарушениях и что у Кишинева к гагаузской ЦИК много вопросов. Она считает, в автономии не соблюдается республиканское законодательство. «Там необходимо наше вмешательство в то, как функционирует закон. Поскольку положения, запрещающие некоторые пропагандистские телеканалы, опасные для Республики Молдова, не полностью работают в автономии, так как руководство там сопротивляется», — отметила Санду в эфире YouTube-канала «Говорит интернет».

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан через день после второго тура выборов в Гагаузии утверждал, что нарушений, которые зафиксировали сотрудники полиции и прокуратуры, было много. «Они задокументированы, представлены в ЦИК и Апелляционную палату Комрата, которая должна решить, насколько они повлияли на итоги голосования», — заявил Речан в эфире PRO TV.

Чего ожидают от Апелляционной палаты

В день второго тура гагаузская ЦИК утверждала, что принципиальных нарушений на голосовании практически нет — они «имели место в первом туре», комиссия приняла об этом соответствующее постановление, но результаты не обжаловали ни избиратели, ни вышедшие из гонки кандидаты. Глава ЦИК автономии Яна Коваленко заявила, что члены комиссии испытывают давление: накануне второго тура им вручили повестки для дачи показаний в НЦБК, поводом для этого стала регистрация находящейся под домашним арестом Марины Таубер, вице-председателя «Шор», в качестве доверенного лица Евгении Гуцул.

Всего на выборах в автономии были зарегистрированы 75 молдавских и иностранных наблюдателей, в том числе сотрудники диппредставительств Азербайджана, Великобритании, Германии, Евросоюза, Литвы, Польши, Турции, США, Украины, Франции, Швеции; наблюдателей от России в этом списке не было. О нарушениях наблюдатели публично не сообщали.

«Это были не выборы — это был аукцион по продаже должности башкана Гагаузии, — сказал РБК кандидат на этих выборах, башкан Гагаузии в 2006–2015 годах Михаил Формузал. — Финансовый потенциал отдельных кандидатов был в десятки раз выше, чем у других. За счет этих огромных финансовых ресурсов некоторые кандидаты могли себе позволить настолько масштабные проекты, что просто поражаешься, откуда такое количество финансов». На вопрос, относится ли к таким проектам подкуп избирателей, политик отметил, что доказательств у него нет. «Но то, что мне докладывала моя команда, говорит о том, что таких фактов было много, — отметил Формузал, отказавшись сообщить детали. — Я всю кампанию провел, не высказавшись критически в адрес ни одного из конкурентов, и не буду изменять этому принципу».

Что касается отношений гагаузского руководства с Кишиневом, то их Формузал комментирует так: «Отношение руководства Гагаузии к центральным властям негативное потому, что люди к ним относятся негативно и им нравится, когда власти автономии критикуют президента Майю Санду. Наше руководство этим пользуется, зарабатывая очки в глазах населения. Но реальных действий нет — все полномочия Гагаузии были молча сданы Кишиневу».

До тех пор, пока Апелляционная палата не примет решение, башканом будет оставаться Ирина Влах. Если выборы не будут признаны состоявшимися, Народное собрание должно в течение трех месяцев назначить новую дату голосования, в нем уличенные в нарушениях политики принять участия уже не смогут.

Из заявлений молдавских властей следует, что в Кишиневе ожидают от суда отмены результатов выборов, сказал РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. «Если это произойдет, партия «Шор» оспорит решение палаты в Высшей судебной палате, которая может затянуть процесс, — прогнозирует он. — Не удивлюсь, если Ирина Влах останется башканом еще на год». По мнению Михаила Формузала, итоги этих выборов Апелляционная палата, скорее всего, отменит.

Митинг против митинга

21 мая в центре Кишинева прошел митинг в поддержку европейского курса страны — Национальное собрание «Европейская Молдова», организованный по инициативе Майи Санду. Вместе с президентом на акции выступила спикер Европейского парламента Роберта Метсола. По словам Санду, главная цель ее команды — сделать так, чтобы к 2030 году Молдавия стала полноправным членом Евросоюза. «Мы, жители этой страны, решаем сейчас, решаем бесповоротно, что Молдова с высоко поднятой головой, гордо идет вперед, идет в Европейский союз», — сказала президент. Председатель Европарламента, в свою очередь, выразила надежду на то, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в этом году. «Европа — это Молдова, а Молдова — Европа», — сказала Метсола.

В резолюции митинга говорится о необходимости закрепить в Конституции курс на евроинтеграцию, как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС и «осудить бесчеловечную и незаконную» военную операцию России на Украине.

В противовес этой акции 21 мая свои митинги в трех молдавских городах — Бельцы, Оргеев и Комрат — провела партия «Шор». Как заявил накануне Илан Шор, их цель в том, чтобы поддержать референдум о внешнеполитическом курсе Молдавии, который инициирует его партия. Организаторы этих митингов, в частности, потребовали от властей прекратить процессы по выходу республики из СНГ и признать победу Евгении Гуцул на выборах башкана Гагаузии.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Молдавия Гагаузия Майя Санду Илан Шор Игорь Додон
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