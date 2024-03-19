В Иваново главреда канала арестовали за отказ уйти с места крушения Ил-76
Ивановский районный суд приговорил редактора местного СМИ к десяти суткам административного ареста за отказ покинуть место крушения самолета Ил-76 по требованию сотрудников военной полиции. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области в телеграм-канале.
На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, а также военнослужащего). Суд согласился, что 12 марта тот несколько раз отказался покинуть место крушения Ил-76 в селе Богородское, как того требовали полицейские.
Как уточняют местные издания «Ивановские новости» и IvanovoNews, речь идет о главном редакторе медиахолдинга «Барс» Сергее Кустове. Его дело суд рассматривал 18 марта.
Кустов свою вину не признал, пишет IvanovoNews.
«В месте, где я находился, никакого оцепления не было. Видео, которое мы посмотрели, ярко свидетельствует о том, что никаких военных, предупреждений там нет. Никаких действий, чтобы преодолеть какое-либо якобы оцепление, я не предпринимал. Вел себя открыто, ни от кого не скрывался, никому не мешал», — приводит его слова издание.
Кустов также отметил, что находился на кладбище, откуда не было видно самолета. Таким образом, это было не место крушения, считает он.
Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся и затем упал при попытке посадки на аэродроме Северный в Ивановской области 12 марта. Минобороны сообщило, что самолет потерпел крушение вследствие пожара в одном из двигателей при взлете. Населенные пункты Ивановской области при происшествии не пострадали.
Село Богородское, где находился Кустов, находится примерно в 1 км от военного аэродрома «Северный», на котором пытался сесть самолет.
На борту самолета находились 16 человек, в том числе летчики из Оренбургской и Тверской областей и семь пассажиров. По данным Минобороны, все летчики погибли. О судьбе пассажиров военное ведомство и местные власти не сообщали.
В 2016 году против Кустова завели уголовное дело о коммерческом подкупе. Он связал это со своей журналистской деятельностью. Расследование приостанавливали и возобновляли. В 2022 году суд признал Кустова невиновным, пишет IvanovoNews.
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