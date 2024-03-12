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Общество ,  
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Власти назвали число погибших при крушении Ил-76 оренбургских летчиков

Губернатор сообщил о пяти погибших при крушении Ил-76 оренбургских летчиках
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

При крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в телеграм-канале.

«На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — рассказал Салмин. Он отметил, что экипаж увел загоревшийся самолет от жилых построек в деревне Подталицы.

Также на борту упавшего самолета были и летчики из Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», — приводятся его слова в телеграм-канале правительства региона.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Правительство Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся и затем упал при попытке посадки на аэродроме Северный в Ивановской области. Минобороны сообщило, что самолет потерпел крушение вследствие пожара в одном из двигателей при взлете. Населенные пункты Ивановской области не пострадали.

На борту, по данным военного ведомства, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что если подтвердится, что летчики уводили падающий борт от населенного пункта, то их наградят.

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Теги
самолет Ил-76 Иваново Ивановская область авиакатастрофа Оренбургская область Тверская область летчики
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