В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей

На юге Белоруссии усилили контроль за передвижением лиц в погранзоне

Гомельская пограничная группа усилила меры по контролю за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком в своем телеграм-канале.

Теперь белорусы могут въезжать в пограничную зону, предъявив паспорт гражданина Белоруссии, водительское удостоверение, военный билет или служебное удостоверение. Иностранцам требуется пропуск, оформить который нужно на едином портале электронных услуг.

На территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов временно ограничено пребывание людей. Жителей приграничья попросили с «пониманием отнестись» к выполнению пограничками служебных задач.

В середине февраля управление КГБ по Гомельской области ввело в Лельчицком районе на границе с Украиной режим контртеррористической операции. Жителей района попросили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».

Власти Белоруссии не раз обвиняли Украину в отправке диверсионных групп. Весной 2023 года президент Александр Лукашенко сказал, что случаи проникновения в страну диверсантов стали чаще. Тогда глава государства заявил о необходимости провести на границе мероприятия, которые не позволят им попадать в Белоруссию.

Лукашенко 16 февраля сообщил, что на западе Белоруссии задержали диверсантов. «С помощью дронов, по болотам некоторые украинские граждане переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку», — сказал он.