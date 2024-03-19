В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей
Гомельская пограничная группа усилила меры по контролю за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком в своем телеграм-канале.
Теперь белорусы могут въезжать в пограничную зону, предъявив паспорт гражданина Белоруссии, водительское удостоверение, военный билет или служебное удостоверение. Иностранцам требуется пропуск, оформить который нужно на едином портале электронных услуг.
На территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов временно ограничено пребывание людей. Жителей приграничья попросили с «пониманием отнестись» к выполнению пограничками служебных задач.
В середине февраля управление КГБ по Гомельской области ввело в Лельчицком районе на границе с Украиной режим контртеррористической операции. Жителей района попросили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».
Власти Белоруссии не раз обвиняли Украину в отправке диверсионных групп. Весной 2023 года президент Александр Лукашенко сказал, что случаи проникновения в страну диверсантов стали чаще. Тогда глава государства заявил о необходимости провести на границе мероприятия, которые не позволят им попадать в Белоруссию.
Лукашенко 16 февраля сообщил, что на западе Белоруссии задержали диверсантов. «С помощью дронов, по болотам некоторые украинские граждане переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку», — сказал он.
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