Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью
Системы радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших, а также «существенных последствий» нет. «Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — предупредил губернатор.
Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 21:55 мск 18 марта. Глава региона попросил местных жителей, находящихся дома, уйти в комнаты без окон, а тех, кто был на улице — укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.
Около 19:16 мск 18 марта средства ПВО и системы РЭБ перехватили и уничтожили над Воронежской областью один украинский беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, никто не пострадал.
Ночью 13 марта силы ПВО сбили в Воронежской области 30 дронов, сообщил Гусев. Позже он рассказал об уничтожении более 40 воздушных целей.
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