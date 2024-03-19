Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью

Системы радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших, а также «существенных последствий» нет. «Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — предупредил губернатор.

Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 21:55 мск 18 марта. Глава региона попросил местных жителей, находящихся дома, уйти в комнаты без окон, а тех, кто был на улице — укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.

Около 19:16 мск 18 марта средства ПВО и системы РЭБ перехватили и уничтожили над Воронежской областью один украинский беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, никто не пострадал.

Ночью 13 марта силы ПВО сбили в Воронежской области 30 дронов, сообщил Гусев. Позже он рассказал об уничтожении более 40 воздушных целей.