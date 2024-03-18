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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Воронежский губернатор Гусев сообщил о сбитом украинском дроне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО и системы РЭБ перехватили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

За 20 минут до этого в регионе ввели режим опасности атаки дронов и сообщили о готовности сил противовоздушной обороны.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

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Фото:Минобороны РФ

Ночью 13 марта силы ПВО сбили в Воронежской области 30 украинских беспилотников, сообщил Гусев. Позже он рассказал об уничтожении более 40 воздушных целей. Днем ранее, 12 марта, регион тоже подвергся атаке дронов.

В первый день повреждения получили два частных домовладения в Советском районе. У одного здания повредилась кровля, а у другого — забор. Во второй день незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских садово-огороднических некоммерческих товариществ. Сообщений о пострадавших жителях не было.

В Воронежской области сбили украинский беспилотник
В Воронежской области сбили украинский беспилотник

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны ПВО РЭБ
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