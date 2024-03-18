В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО и системы РЭБ перехватили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

За 20 минут до этого в регионе ввели режим опасности атаки дронов и сообщили о готовности сил противовоздушной обороны.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Ночью 13 марта силы ПВО сбили в Воронежской области 30 украинских беспилотников, сообщил Гусев. Позже он рассказал об уничтожении более 40 воздушных целей. Днем ранее, 12 марта, регион тоже подвергся атаке дронов.

В первый день повреждения получили два частных домовладения в Советском районе. У одного здания повредилась кровля, а у другого — забор. Во второй день незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских садово-огороднических некоммерческих товариществ. Сообщений о пострадавших жителях не было.