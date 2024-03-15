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Военная операция на Украине ,  
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Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь

В Воронежской области отменили режим опасности атаки дронов спустя 8 часов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Такой режим ввели в области около 22:00 14 марта. Таким образом, он продлился 8,5 часов.

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Политика

С 12 по 13 марта Воронеж и Воронежская область подверглись атаке дронов.

В первый день повреждения получили два частных домовладения в Советском районе. У одного выявили повреждения кровли, а у другого — забора. Во второй день незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских садово-огороднических некоммерческие товариществах.

Сообщений о пострадавших жителях не было.

Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь
Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны
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