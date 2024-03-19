Глава МИД Турции допустил окончание конфликта на Украине в 2025 году

В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году

В течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, но возможно, что мира удастся достичь в 2025 году. Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN Turk.

«Что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения», — сказал министр (цитата по ТАСС). Фидан добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год. Однако, по его словам, «надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

В начале марта Фидан заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов. «Теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — подчеркнул он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. По его словам, Анкара поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для успеха мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта.

Украинская «формула мира», которая была представлена Зеленским на саммите G20 осенью 2022 года, состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Россия подчеркивала, что не отказывалась от переговоров, но исключала обсуждение на основе «формулы мира».

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи.

В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Тогда глава делегации и помощник президента Владимир Мединский рассказал о достижении прогресса. Однако в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.