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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган предложил вновь провести переговоры России и Украины в Турции

Эрдоган: Турция готова вновь стать площадкой для переговоров России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Мирные переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины прошли в конце марта 2022 года, однако в итоге все договоренности, как говорил Путин, «были выброшены на свалку истории». Эрдоган предложил вновь собраться в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», передает Anadolu.

По его словам, турецкая сторона принципиально поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для успеха мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта. «Мы готовы восстановить стол переговоров, который мы ранее установили в Стамбуле для строительства мира», — подчеркнул Эрдоган.

Вместе с этим он отметил, что для достижения этой цели крайне важно максимально использовать все дипломатические каналы. «Как минимум считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира», — добавил турецкий лидер.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в мае российский МИД, а после офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.

Впоследствии президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Россия готова к переговорам, но с учетом своих интересов, сказал Путин в сентябре 2023 года. Он повторил этот тезис и в интервью журналисту Такеру Карлсону 9 февраля, отметив, что, если бы не влияние Запада, боевые действия могли бы закончиться еще полгода назад. Предложение Киева вести диалог на базе «формулы мира» Зеленского Москва отвергает.

Свою «формулу мира» Зеленский представил на саммите G20 осенью 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

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Эрдоган предложил вновь провести переговоры России и Украины в Турции
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Стамбул мирные переговоры Россия Украина Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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