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Эрдоган заявил о поддержке курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО

Эрдоган заявил о поддержке интеграции Украины в евроатлантические структуры

Анкара поддерживает курс Киева на интеграцию в евроатлантические структуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Зеленским. — РБК) мы подробно обсудили вопросы повестки двусторонних отношений. Удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом», — сказал президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция заинтересована в том, чтобы в будущем Украина достигла экономической стабильности и обеспечила устойчивую безопасность.

«Мы также будем всячески поддерживать восстановительные работы. С этой целью в январе прошлого года мы провели в Стамбуле форум по восстановлению Украины», — подчеркнул Эрдоган.

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В рамках встречи с Зеленским, которая прошла 8 марта, Эрдоган также заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России. Турецкий президент отметил, что Анкара может принять такой саммит.

Украинский лидер отклонил предложение турецкого коллеги в части приглашения на переговоры российской стороны. «Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил Зеленский.

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Москва не раз указывала на то, что не отказывалась от переговоров с Киевом. Так, в сентябре 2023 года президент Владимир Путин сказал, что для начала диалога необходима отмена указа Зеленского о запрете переговоров с Россией при нынешнем руководстве страны. По мнению Путина, подтолкнуть к этому президента Украины должны США.

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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