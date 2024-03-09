Эрдоган заявил о поддержке курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО

Анкара поддерживает курс Киева на интеграцию в евроатлантические структуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Зеленским. — РБК) мы подробно обсудили вопросы повестки двусторонних отношений. Удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом», — сказал президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция заинтересована в том, чтобы в будущем Украина достигла экономической стабильности и обеспечила устойчивую безопасность.

«Мы также будем всячески поддерживать восстановительные работы. С этой целью в январе прошлого года мы провели в Стамбуле форум по восстановлению Украины», — подчеркнул Эрдоган.

В рамках встречи с Зеленским, которая прошла 8 марта, Эрдоган также заявил о готовности провести мирные переговоры Украины и России. Турецкий президент отметил, что Анкара может принять такой саммит.

Украинский лидер отклонил предложение турецкого коллеги в части приглашения на переговоры российской стороны. «Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — отметил Зеленский.

Москва не раз указывала на то, что не отказывалась от переговоров с Киевом. Так, в сентябре 2023 года президент Владимир Путин сказал, что для начала диалога необходима отмена указа Зеленского о запрете переговоров с Россией при нынешнем руководстве страны. По мнению Путина, подтолкнуть к этому президента Украины должны США.