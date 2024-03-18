Минобороны: средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью

Минобороны сообщило о трех сбитых в Белгородской области дронах

Фото: Минобороны РФ

Три украинских дрона сбили около 17:10 по мск над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В Белгороде три раза за день объявляли ракетную опасность.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки стали интенсивнее.

16 марта беспилотник-камикадзе атаковал грузовик в Белгородской области. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.

В результате взрыва водитель не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.