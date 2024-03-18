Минобороны сообщило о трех сбитых в Белгородской области дронах
Три украинских дрона сбили около 17:10 по мск над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В Белгороде три раза за день объявляли ракетную опасность.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки стали интенсивнее.
16 марта беспилотник-камикадзе атаковал грузовик в Белгородской области. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.
В результате взрыва водитель не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.
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