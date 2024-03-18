В Белгородской области сбили 10 снарядов системы Vampire

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Средства противовоздушной обороны пресекли атаку на Белгородскую область с применение реактивных снарядов, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью».

Перехват произошел около 8:30 мск.

В ведомстве уточнили, что для атаки на регион была задействована реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

Утром 18 марта в Белгородской области действовал сигнал ракетной опасности. Его запустили в 08:32 мск и отменили в 09:11 мск.

В результате обстрела пострадал один человек, сообщил мэр Белгорода Иван Демидов. Кроме того, были повреждены земельный участок, хозяйственная постройка, машина и автобус. Представители городской администрации продолжают уточнение последствий атаки.

В последнее время атаки ВСУ на Белгородскую область усилились. Так, за 17 марта в регионе были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов. Утром того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении девяти снарядов RM-70 Vampire.