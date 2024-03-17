 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Сумах заявили о повреждении инфраструктуры

Власти украинского города Сумы сообщили о повреждении инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Инфраструктура украинского города Сумы пострадала после взрывов. Об этом сообщила областная военная администрация в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают «все необходимые службы». Какие именно объекты повреждены, не уточняется.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Сумской области. В регионе объявляли воздушную тревогу.

В трех регионах Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто объявляют воздушную тревогу, власти сообщают об обстрелах и взрывах.

Власти Сумской области 16 марта объявили эвакуацию приграничных территорий. Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4523 человека, в том числе 829 детей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 17 марта Минобороны России отчиталось, что российские военные из ПЗРК «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области. По данным ведомства, вертолет летел в направлении села Козинка в Белгородской области.

В Сумах заявили о повреждении инфраструктуры
В Сумах заявили о повреждении инфраструктуры

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
инфраструктура Сумская область взрыв
Материалы по теме
В Сумской области эвакуировали жителей приграничных территорий
Политика
На Украине сообщили о новых взрывах в Сумах и под Черкассами
Политика
Мэра Сум отстранили от должности из-за дела о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
В Курской области объявили об угрозе атаки дронов Политика, 20:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:35
Явка избирателей на выборах президента. Карта Политика, 20:35
МИД раскрыл количество проголосовавших на выборах за рубежом россиян Политика, 20:21
Выборы президента России. Главное Политика, 20:20
«Зенит» впервые выиграл Кубок России по баскетболу Спорт, 20:16
В Молдавии заявили о непричастности к удару по базе в Приднестровье Политика, 20:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg рассказал о росте цен на авиабилеты из-за проблем Boeing Бизнес, 19:59
В США заявили об отступлении ВСУ на вторую и третью линии обороны Политика, 19:44
Более 650 тыс. росгвардейцев привлекли к охране безопасности на выборах Политика, 19:33
Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести Политика, 19:29
СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина Спорт, 19:26
В Белгородской области с начала дня сбили 16-й дрон Политика, 19:25
В Сумах заявили о повреждении инфраструктуры Политика, 19:13