В Сумах заявили о повреждении инфраструктуры

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Инфраструктура украинского города Сумы пострадала после взрывов. Об этом сообщила областная военная администрация в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают «все необходимые службы». Какие именно объекты повреждены, не уточняется.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Сумской области. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто объявляют воздушную тревогу, власти сообщают об обстрелах и взрывах.

Власти Сумской области 16 марта объявили эвакуацию приграничных территорий. Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4523 человека, в том числе 829 детей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 17 марта Минобороны России отчиталось, что российские военные из ПЗРК «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области. По данным ведомства, вертолет летел в направлении села Козинка в Белгородской области.