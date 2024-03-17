Минобороны сообщило об уничтожении летевшего к Козинке Ми-8 ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении вертолета Ми-8 ВСУ, который летел в направлении села Козинка в Белгородской области. По данным военного ведомства, воздушное судно было сбито в районе Лукашовки Сумской области

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Российские военные из ПЗРК «Верба» сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в направлении села Козинка в Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным военного ведомства, воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

Ранее 17 марта Минобороны сообщило, что российские силы пресекли все попытки украинских войск перейти границу в районе села Козинка Белгородской области, а Киев потерял до 65 человек. Также, по данным военного ведомства, ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и гаубицу Д-20.

16 марта Минобороны также заявило о пресечении попыток проникновения диверсионных групп ВСУ на территорию России со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка.

Козинка находится в нескольких метрах от границы с Украиной в Грайворонском округе Белгородской области. Регион с 2022 года регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов ВСУ, однако с 11 марта удары участились. Украинские силы также предприняли несколько попыток пресечь границу в районах белгородских сел.

Минобороны назвало потери ВСУ при попытке зайти в белгородскую Козинку Политика

В ночь на 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Козинка вывезли в безопасное место. «Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сказал глава региона.

Позже Минобороны доложило, что днем 14 марта российские военные вместе с пограничными органами ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Козинка.

По информации военного ведомства, два вертолета Ми-8 доставили группу украинских диверсантов, в которую входили до 30 человек, на территорию в километре от российской границы. Украинские военнослужащие направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села.

Российские силы обнаружили украинских военных, когда те пытались продвинуться дальше вглубь села. Группу остановили военные и пограничники России и нанесли ей «огневое поражение». Диверсанты начали отступать после понесенных потерь.

12 марта Минобороны и ФСБ сообщали, что украинские диверсанты пытались прорваться на территорию России через границу в Белгородской и Курской областях. Все атаки украинских военных с 12 по 14 марта были пресечены и отражены. Общие потери украинских военных за три дня, по данным Минобороны, после попыток пресечь границу составили более 1,5 тыс. человек, из них около 500 — безвозвратные, также уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.