В Сумской области эвакуировали жителей приграничных территорий
Власти Сумской области Украины начали эвакуацию приграничных территорий, сообщает областная военная администрация.
Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4523 человека, в том числе 829 детей.
Причина эвакуации — продолжающиеся военные действия. Как отметили в администрации, наибольшее количество жителей решилось уехать после обстрелов в последние пять дней.
Наиболее опасной власти назвали ситуацию в Великописаревской общине в Ахтырском районе, которую за последние три дня покинули более 180 человек.
Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто звучит воздушная тревога, власти сообщают об обстрелах и взрывах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Российские регионы, граничащие с Сумской областью, регулярно сообщают об атаках со стороны Украины, жертвах и пострадавших. Например, 15 марта Белгородская область несколько раз попала под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; в тот день ПВО сбила около двух десятков снарядов. При атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека. В ночь на 16 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Глотово Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал автомобиль, пострадали пять человек; Минобороны заявило о перехвате нескольких дронов, снарядов Vampire, а также ракеты «Точка-У».
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