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Военная операция на Украине ,  
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В Сумской области эвакуировали жителей приграничных территорий

В Сумской области эвакуировали жителей 22 приграничных населенных пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Сумской области объяснили решение об эвакуации продолжающимися военными действими. За три дня из 22 населенных пунктов вывезли 4523 человек

Власти Сумской области Украины начали эвакуацию приграничных территорий, сообщает областная военная администрация.

Из 22 населенных пунктов на территории трех районов вывезли всех жителей — 4523 человека, в том числе 829 детей.

Причина эвакуации — продолжающиеся военные действия. Как отметили в администрации, наибольшее количество жителей решилось уехать после обстрелов в последние пять дней.

Наиболее опасной власти назвали ситуацию в Великописаревской общине в Ахтырском районе, которую за последние три дня покинули более 180 человек.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто звучит воздушная тревога, власти сообщают об обстрелах и взрывах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Российские регионы, граничащие с Сумской областью, регулярно сообщают об атаках со стороны Украины, жертвах и пострадавших. Например, 15 марта Белгородская область несколько раз попала под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; в тот день ПВО сбила около двух десятков снарядов. При атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека. В ночь на 16 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Глотово Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал автомобиль, пострадали пять человек; Минобороны заявило о перехвате нескольких дронов, снарядов Vampire, а также ракеты «Точка-У».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сумская область Украина эвакуация Военная операция на Украине
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