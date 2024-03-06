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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Сумах, Хмельницкой области и Одессе сообщили о повреждениях инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Сумах в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь, передает «РБК Украина».

Администрация Хмельницкой области, по данным издания, также сообщила, что в регионе в результате атаки беспилотников повреждения получил инфраструктурный объект. Несколько населенных пунктов, по данным властей, остались без света.

Глава одесской областной администрации Олег Кипер заявил об ущербе газопроводу, рекреационному объекту и нескольким жилым домам, пишет УНИАН.

В Одессе, Сумах и Киевской области прозвучали взрывы
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В ночь на 6 марта украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. В тот момент в городе звучали сигналы воздушной тревоги. Позднее ее объявили в Киевской области, власти сообщили о работе ПВО.

Взрывы также прогремели в Хмельницкой области и Сумах. В Сумской областной администрации сообщили о трех попаданиях в разных частях города.

Той же ночью сигналы воздушной тревоги звучали и в других регионах Украины: в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях.

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Теги
Украина Хмельницкая область Сумская область Одесская область критическая инфраструктура
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