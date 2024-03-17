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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах

Минобороны: за ночь в российских регионах сбили 35 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 17 марта над территорией России сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО 35 БпЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА), Краснодарской (17 БпЛА), Курской (3 БпЛА) областей», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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