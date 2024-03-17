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Выборы президента России ,  
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Посольство обвинило Латвию в изъятии документов у пришедших на выборы

Посольство России в Латвии осудило Ригу за действия против россиян на выборах
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Выборы президента России
Посольство&nbsp;России в Риге
Посольство России в Риге (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Власти Риги ведут поголовную проверку документов у россиян, которые пришли голосовать на выборах президента России, сообщило российское посольство в Латвии.

«Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд», — говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что прилегающие к посольству России улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств Латвии.

«Такая изощренная форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право в родное посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — заявило посольство.

До выборов газета NRA сообщала, что полиция Латвии и Государственная пограничная служба страны намерены провести проверку документов у россиян, которые хотят проголосовать. Тогда у посольства России планировалось установить контрольно-пропускной пункт. Глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере говорила, что Латвия не будет наказывать россиян за голосование на выборах.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за того, что россияне «сталкиваются с воспрепятствованием реализации ими своего избирательного права».

В качестве примера она привела действия эстонских властей, которые, по словам Москальковой, длительными проверками документов и досмотрами «искусственно создают атмосферу угроз» для российских избирателей.

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Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на 230 избирательных участках за рубежом к 10:00 мск 17 марта проголосовало более 125 тыс. человек.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

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Теги
выборы президента России посольство России Латвия
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