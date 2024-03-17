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Выборы президента России ,  
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Захарова назвала число проголосовавших за рубежом россиян

Захарова: за рубежом на выборах проголосовали 125 тыс. россиян в 111 странах
Сюжет
Выборы президента России
Посольство России&nbsp;в Кишинёве
Посольство России в Кишинёве (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

За рубежом на выборах президента уже проголосовали более 125 тыс. россиян в 111 странах, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Дипломат привела данные по состоянию на 10:00 мск. Всего, по ее словам, проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках.

«Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня», — написала она.

Явка на президентских выборах в России достигла 60%
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Деревня Новоалександровка, Омская область

Россия собиралась открыть за рубежом порядка 300 избирательных участков, в том числе в недружественных странах. В МИДе в преддверие выборов отмечали, что в связи с закрытием российских дипломатических представительств в отдельных странах сократились и возможности по размещению избирательных участков. В первую очередь речь идет о государствах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии, отмечала Захарова. На президентских выборах 2018 года за рубежом работало 394 участка.

По данным ЦИК на 1 января 2024 года за границей было зарегистрировано порядка 1,9 млн избирателей.

Явка во всех регионах на территории России, по состоянию на 12:50 мск составляла 64,99% без учета дистанционного электронного голосования. Для голосования таким способом зарегистрировались 4,7 млн человек, из них проголосовали более 91%.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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