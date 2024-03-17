В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто остается на улице, губернатор рекомендовал спуститься в укрытие.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. На приграничных территориях периодически объявляют ракетную опасность.

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